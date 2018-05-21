Подключение к MES1124M

MES, ESR
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ДенисАндреевич
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 май 2018 16:45
Reputation: 0

Подключение к MES1124M

Сообщение ДенисАндреевич » 21 май 2018 17:23

Купили данное устройство у Ростелекома.
К устройству пытаюсь подключиться через RJ45-to-RS-232 с помощью TeraTerm.
Сперва, я подключаю переходник, затем включаю устройство. После того, как я создаю сессию, ничего не происходит. Настройки TeraTerm выставил согласно инструкции:
1. Выбрать соответствующий последовательный порт
компьютера
2. Установить скорость передачи данных – 115200 бод.
3. Задать формат данных: 8 бит данных, 1 стоповый бит, без контроля четности.
4. Отключить аппаратное и программное управление потоком данных.
5. Задать режим эмуляции терминала VT100

TeraTerm мигает индикатор ввода и ничего больше.
Подскажите необходимые действия для подключения к устройству.

Заранее спасибо, Денис.
Screenshot_20180521_150923.png
Screenshot_20180521_150923.png (37.19 КБ) 814 просмотров
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Александр Селезнев
Сообщения: 740
Зарегистрирован: 07 май 2015 11:45
Reputation: 2
Откуда: Элтекс

Re: Подключение к MES1124M

Сообщение Александр Селезнев » 21 май 2018 17:41

Настройки верные. Убедитесь в исправности кабеля.
Также можете применить для настройки telnet, web на ip по умолчанию 192.168.1.239
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/
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