Купили данное устройство у Ростелекома.
К устройству пытаюсь подключиться через RJ45-to-RS-232 с помощью TeraTerm.
Сперва, я подключаю переходник, затем включаю устройство. После того, как я создаю сессию, ничего не происходит. Настройки TeraTerm выставил согласно инструкции:
1. Выбрать соответствующий последовательный порт
компьютера
2. Установить скорость передачи данных – 115200 бод.
3. Задать формат данных: 8 бит данных, 1 стоповый бит, без контроля четности.
4. Отключить аппаратное и программное управление потоком данных.
5. Задать режим эмуляции терминала VT100
TeraTerm мигает индикатор ввода и ничего больше.
Подскажите необходимые действия для подключения к устройству.
Заранее спасибо, Денис.
Подключение к MES1124M
MES, ESR
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Re: Подключение к MES1124M
Настройки верные. Убедитесь в исправности кабеля.
Также можете применить для настройки telnet, web на ip по умолчанию 192.168.1.239
Также можете применить для настройки telnet, web на ip по умолчанию 192.168.1.239
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/
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