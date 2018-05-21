Сообщение ДенисАндреевич » 21 май 2018 17:23

Screenshot_20180521_150923.png (37.19 КБ) 814 просмотров

Купили данное устройство у Ростелекома.К устройству пытаюсь подключиться через RJ45-to-RS-232 с помощью TeraTerm.Сперва, я подключаю переходник, затем включаю устройство. После того, как я создаю сессию, ничего не происходит. Настройки TeraTerm выставил согласно инструкции:1. Выбрать соответствующий последовательный порткомпьютера2. Установить скорость передачи данных – 115200 бод.3. Задать формат данных: 8 бит данных, 1 стоповый бит, без контроля четности.4. Отключить аппаратное и программное управление потоком данных.5. Задать режим эмуляции терминала VT100TeraTerm мигает индикатор ввода и ничего больше.Подскажите необходимые действия для подключения к устройству.Заранее спасибо, Денис.